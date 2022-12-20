إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لقيادة «تويتر»

يبحث إيلون ماسك مالك شركة “تويتر” بشكل نشط حالياً عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الاجتماعي، بحسب محطة “سي إن بي سي”.

وكان ماسك الذي استحوذ على “تويتر” في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار قد أعلن سابقًا أن رئاسته للشركة سيكون أمراً مؤقتاً.

وأجرى “ماسك” هذا الأسبوع استطلاعاً للرأي بشأن ما إذا كان يجب أن يتنحى عن رئاسة “تويتر”، ليصوت 57% من المستجيبين لصالح تركه المنصب.