استقرار خام برنت دون 80 دولاراً.. مع تقييم لرؤية الطلب

• الإنتاج الروسي أثبت مرونته في مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي

استقر سعر خام برنت دون مستوى 80 دولارًا في تعاملات الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لرؤية الطلب مع تخفيف الصين لسياستها الصارمة بشأن الوباء.

وتلقت سوق النفط دعمًا من إعلان وزارة الطاقة الأميركية الجمعة أنها ستبدأ في إعادة شراء الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي، وهي المشتريات الأولى منذ الإفراج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي هذا العام.

هذا وأثبت الإنتاج الروسي مرونته حتى الآن في مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على تدفقات الخام المنقولة بحرًا والسقف السعري الذي حددته مجموعة السبع، إذ تفكر الدولة في اتخاذ تدابير إضافية ردًا على ذلك السقف السعري.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 79.87 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 08:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير – التي تنتهي صلاحيتها اليوم – بنسبة 0.41% إلى 75.5 دولاراً للبرميل، بعدما قفزت عند تسوية الأمس 1.2%.