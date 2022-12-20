«البترول الوطنية» تدشن خط الغاز المسال الخامس بمصفاة الأحمدي

(كونا) – دشنت شركة البترول الكويتية الوطنية اليوم الثلاثاء خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية تبلغ 805 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا و106 آلاف برميل من المكثفات والغاز المسال ما سيغذي الطلب المتزايد على الطاقة محليا وعالميا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح خلال حفل نظمته المؤسسة بمناسبة افتتاح خط الغاز المسال الجديد إن المشروع يحظى بأهمية كبيرة لارتباطه بالأهداف الرئيسية لاستراتيجية المؤسسة للعام 2040 الساعية إلى الاستغلال الأمثل لموارد البلاد الهيدروكربونية.

وأضاف الشيخ نواف الصباح أن التوسع في استكشاف وتصنيع الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للنفط الخام وإنتاج مشتقات نفطية ذات ربحية عالية يلبي متطلبات الأسواق العالمية.

وذكر أن الكويت “رائدة في مجال الابتكار” مؤكدا أن القطاع النفطي ماض قدما في الاستثمار بالطاقات الوطنية لتوظيف موارده بمشاريع تحافظ على مكانة الكويت كمورد أساسي للطاقة النظيفة.

وأوضح أن استخدام الغاز في توليد الطاقة “أصبح خيارا عالميا مفضلا” من الناحيتين البيئية والاقتصادية مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى إذ يسهم الغاز في المحافظة على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ.

ولفت إلى أن العالم يعيش حاليا مرحلة “العصر الذهبي لصناعة الغاز الطبيعي” ما يحتم على القطاع النفطي الوطني مضاعفة الاستثمارات في مشاريع تؤمن إمدادات المواد الهيدروكربونية للأسواق العالمية مبينا أن مشروع خط الغاز المسال الخامس يعد جزءا مهما من تلك الجهود.

وأكد أن القطاع النفطي الوطني يؤدي دورا حيويا ورئيسيا في دعم اقتصاد الدولة في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) مشيرا إلى أن شركات القطاع تعمل بكل جدية لتوفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة تتيح أمام الاقتصاد الوطني المزيد من فرص الربح والنمو المستقبلي المستدام.

وأعرب عن الشكر والتقدير لإدارة وموظفي شركة البترول الوطنية على تحقيق هذا الإنجاز والدور “الحيوي والتنموي الرائد” الذي تؤديه الشركة متطلعا لمزيد من الإنجازات التي تعزز من نجاحات القطاع النفطي الكويتي وتسهم في المحافظة على المكانة المتميزة لدولة الكويت في صناعة النفط والغاز العالمية.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب في تصريح مماثل إن إنشاء خط الغاز المسال الخامس جاء لتمكين الشركة من استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في كميات الغاز والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج إضافة إلى كميات الغاز البترولي التي تنتجها مصافي الشركة.

وأوضحت الخطيب أن مصنع الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي بخطوطه الخمسة يلبي احتياجات السوق المحلي من الغاز البترولي المسال ويسهم في تزويد وزارة الكهرباء والماء باحتياجاتها من غاز الوقود المستخدم في توليد الكهرباء كما يعد المزود الرئيسي للصناعات التحويلية المحلية.

وأضافت أن المصنع الخاص بمشروع الغاز المسال يصدر منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية تتمثل في غازي (البروبان) و(البيوتان) ما يحقق عائدا ربحيا أعلى لمنتجات الشركة “ويجعل مصفاة ميناء الأحمدي “القلب النابض للغاز في البلاد”.

وأعربت عن الشكر للكوادر الوطنية وفرق العمل في مصفاة ميناء الأحمدي وقطاع المشاريع والدوائر المساندة والشركات المنفذة “الذين عملوا جميعا كفريق واحد متناغم ومتجانس” لانجاز هذا المشروع.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي إن خط الغاز المسال الخامس يضيف نحو 30 في المئة للطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأوضح العجمي أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت نحو 428 مليون دينار كويتي (نحو 4ر1 مليار دولار أمريكي) لافتا إلى أن نصيب القطاع الخاص المحلي من إجمالي الميزانية الكلية للمشروع بلغ نحو 7ر29 بالمئة “وهي نسبة تتجاوز نسبة الحد الأدنى المطلوبة للانفاق والبالغة 20 بالمئة”.

وأكد حرص الشركة على دعم المحتوى المحلي وتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في تنفيذ مشاريع الشركة الكبرى.

وأفاد بأن عدد العمالة التي شاركت في تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع قاربت 7 الاف عامل مؤكدا أن الشركة نجحت في توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لهذا العدد الكبير من العمالة إذ بلغ عدد ساعات العمل قرابة 58 مليون ساعة عمل دون تسجيل أية حوادث.

وذكر إن نجاح الشركة في تنفيذ وتشغيل مشروع بهذا الحجم لم يخلو من مواجهة العديد من التحديات والصعوبات مبينا أن أهمها كان إنجاز عملية الربط بين خطوط الغاز الطبيعي القادمة من شركة نفط الكويت وخط الغاز الجديد دون التأثير على سلامة التشغيل واستمرار عملية الإنتاج منوها بكوادر الشركة التي نجحت في التغلب على كل التحديات وإنجاز المشروع بالشكل الأمثل.

ويعتبر انجاز وتشغيل خط الغاز المسال الخامس ثاني أكبر انجاز استراتيجي لشركة البترول الكويتية الوطنية بعد أشهر قليلة من تدشين مشروعها الأكبر مشروع الوقود البيئي.

ويعزز خط الغاز المسال الخامس الطاقة الإنتاجية لخطوط الغاز الأربعة القائمة بطاقة إنتاجية إضافية تقدر ب 805 ملايين قدم مكعبة قياسي من الغاز و106 آلاف برميل من المكثفات والغاز المسال في اليوم بحيث تصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية اليومية للخطوط الخمسة مجتمعة 3 مليارات و125 مليون قدم مكعبة من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات والغاز المسال.