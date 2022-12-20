اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.08 في المئة إلى مستوى 0.324 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.50 في المئة إلى مستوى 0.50 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.32 في المئة إلى مستوى 0.329 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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