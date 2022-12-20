العشرون من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – العشرون من ديسمبر..

1958 – انعقاد مؤتمر الأدباء العربي الرابع في الكويت وترأس وفد الكويت عبدالعزيز حسين وافتتحه رئيس مجلس المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

1970 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن تعديل مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 وفرض ضريبة دخل إضافية على بعض دافعي هذه الضريبة.

1976 – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ سالم صباح السالم الصباح يصدر قرارا بحل نادي الاستقلال الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1962.

1983 -أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بحل المجلس البلدي والدعوة إلى التعجل في إجراء الانتخابات في يناير 1984 تجنبا لإجراء انتخابات المجلس في موعد غير مناسب حيث يصادف شهر رمضان يونيو 1984.

1987 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن زراعة الأعضاء وهو أول قانون يصدر في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال.

1997 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يستضيف إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم ال18 التي عقدت في الكويت.

2001 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يحث العراق على الإطلاق الفوري لجميع الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من جنسيات أخرى في سجون النظام العراقي وصوت لمصلحة القرار الذي يغطي كل جوانب حقوق الإنسان في العراق 100 عضو فيما صوت عضوان ضده هما ليبيا والسودان وامتنع 63 عضوا عن التصويت.

2003 – الكويت تشهر أول ناد دبلوماسي في الكويت تحت مظلة وزارة الخارجية بهدف تشجيع الصداقة والتفاهم بين ثقافات أعضاء النادي.

2005 – اختصاصي طب وجراحة العيون في مركز البحر التخصصي الدكتور عادل البلوشي يجري جراحة نادرة على مستوى الشرق الاوسط ودقيقة لاستخراج دودة يبلغ طولها تسعة سنتيمترات من عين مريضة وافدة.

2010 – الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية يقدم قرضا لمصر بقيمة 30 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة بنها شمال القاهرة.

2015 – المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2012 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

2015 – المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول طلب التفسير المقدم من مجلس الأمة بشأن المادة (111) من الدستور قائلة إنه “لا يجوز اللجوء إلى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات النظر في تفسيره وإنما يتعين أن يثير هذا النص خلافا فعليا في تطبيقه مرجعه إلى غموضه الذي يفضي إلى تعدد تأويلاته”.

2018 – رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يفتتح التوسعة الجديدة للمستشفى الأميري والمقام على مساحة خمسة آلاف متر مربع يشتمل على 415 سريرا مقارنة ب260 سريرا في المبنى القديم ويضم مختبرات متكاملة وأقسام اشعة مثل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية وفوق الصوتية بمساحات أكبر.

الوفيات: 2020 – الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 72 عاما وتقلد الراحل عدة مناصب منها المستشار الخاص لولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1999 ووزير شؤون الديوان الأميري عام 2006 وكان مؤسسا وعضوا لجمعية حماية المال العام الكويتية وآخر المناصب التي تقلدها منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك في عام 2017 واستمر فيه حتى نوفمبر 2019.