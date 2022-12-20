بنك إنجلترا يكشف عن أوراق نقدية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث 

(كونا) – كشف بنك انجلترا المركزي الثلاثاء عن أوراق نقدية جديدة تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي خلف والدته الراحلة الملكة اليزابيث الثانية على سدة العرش الملكي في سبتمبر الماضي.

وقال البنك في بيان إن الأوراق الجديدة من كل الفئات وهي خمسة وعشرة جنيهات وعشرون وخمسون جنيها ستدخل الخدمة رسميا ابتداء من منتصف عام 2024.

وذكر ان الاوراق القديمة التي تحمل صورة الملكة الراحلة اليزابيث الثانية ستظل سارية الى أجل غير مسمى مبينا ان القصر الملكي وجه بعدم سحبها من التداول وعدم تعويضها بالأوراق الجديدة الا في حالة تلفها او عند ارتفاع الطلب على العملة البريطانية.

وأكد البنك ان هذا القرار يعني ان السوق المالية ستشهد مستقبلا تداول أوراق نقدية بعضها يحمل صورة الملكة الراحلة والبعض الآخر يحمل صورة الملك الحالي في الوقت نفسه.

يذكر ان بنك إنجلترا المركزي بدأ أخيرا بطرح 9ر4 ملايين قطعة نقدية جديدة من فئة خمسين بنسا (نصف جنيه) تحمل صورة الملك تشارلز الثالث للتداول العام.