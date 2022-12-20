«تكنولوجيا المعلومات» يدعو أصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة الاستفادة من التحول الرقمي في الكويت

(كونا) – دعا المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني المبادرين الشباب واصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة الصغيرة للاستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده الكويت.

كلام الحسيني جاء خلال اطلاق شركة هواوي الكويت مبادرة (برنامج هواوي كلاود للمشاريع التكنولوجية الناشئة) مساء اليوم الثلاثاء في فندق (فور سيزون) والهادفة لدعم الشركات الصغيرة عبر رقمنة بنيتها التحتية وتسريع وتيرة نموها والاستفادة من خبرات الشركة وتجربتها.

وقال ان عمليات التحول الرقمي للجهات الحكومية ستفتح المجال للمبادرين الشباب لتقديم خدمات مساندة عبر السماح لهذه الشركات بتزويد الخدمات للعملاء مؤكدا ان تشجيع الشباب وفتح المجال امامهم للدخول في مشاريع التكنولوجيا يندرج في اطار برنامج عمل الحكومة.

واضاف ان الحكومة شجعت وشاركت بالعديد من المبادرات الهادفة الى تشجيع الشباب وقدمت لهم انواع الدعم كافة للدخول في المبادرات التكنولوجية سواء عبر برامج من تنظيم الجهاز بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة او عبر مبادرات القطاع الخاص.

واكد الحسيني اهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني خصوصا التكنولوجيا في ظل التطور الكبير والتحولات التي يشهدها العالم في هذا المجال معربا عن امله في ان تساهم هذه المبادرات في تطور المشاريع الصغيرة والمبادرين المحليين.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت ريكو لين في كلمة مماثلة ان شركة هواوي انطلقت كمشروع تكنولوجي ناشئ صغير براس مال قليل وباتت اليوم شركة كبيرة متعددة الجنسيات منتشرة في معظم دول العالم.

واعتبر لين ان مبادرة (برنامج هواوي كلاود) محاولة لنقل تجربة شركة هواوي الى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وتسريع وتيرة نموها وانتقالها الى مراحل اكثر تطورا ونموا بما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد الوطني والشباب.

واشاد بدعم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى ان اجتماع البنية التحتية التكنولوجية الذي تؤمنها هواوي وابداع الشباب يمكن ان يكون عاملا لخلق كيانات وفرص كبيرة لها دور مهم في الاقتصاد.

وشهد اطلاق المبادرة التي تستمر ليوم واحد جلسات نقاشية لشباب مبادرين حول التحديات التي واجهتهم فضلا عن عرض مرئي لشركة هواوي عن الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها للمبادرين في الفضاء الافتراضي لمختلف القطاعات.