مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن العراقية

(كونا) – دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال العراق مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد القوات الأمنية وإصابة آخرين.

وشدد الحجرف في بيان على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية مقدما خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان مسؤول محلي عراقي اعلن امس الاثنين أن ثمانية أشخاص قتلوا فيما أصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون بقضاء (الخالص) التابع لمحافظة (ديالى) شمال شرق العاصمة بغداد.