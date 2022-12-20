ممثل سمو الأمير يتوجّه إلى الأردن لترؤس وفد الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

(كونا) – غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم، متجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.