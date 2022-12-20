ممثل سمو الأمير يصل إلى الأردن لترؤس وفد الكويت في مؤتمر بغداد

(كونا) – وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رأس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وسفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز رحيم الديحاني وأعضاء السفارة.

وقد جرت لسموه مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلامان الوطني الكويتي والملكي الأردني ثم أدى حرس الشرف التحية أعقبها مصافحة سموه لكبار المسؤولين بالمملكة الأردنية الهاشمية.