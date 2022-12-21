«أجيليتي»: عظمنا حقوق 14 ألف مساهم على المدى الطويل

• ندعم أكثر من ألف شركة عبر توفير مستودعات آمنة

• طارق السلطان: الشركة تميزت بأدائها وسجلها الحافل بالانجازات

أكد نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق السلطان، أن الشركة تميزت بأدائها وسجلها الحافل بالانجازات.

وساهمت «أجيليتي» في بناء وتطوير البنية التحتية التخزينية واللوجيستية للكويت وقامت بتطويرها بأسلوب مستدام وعالي الجودة.

وتدعم أجيليتي أكثر من 1,000 شركة عبر توفير مستودعات آمنة بخدمات مساندة عالية على مدار الساعة ومعززة بمنصة قوية لخدمة العملاء.

وتعتبر الشركة أحد أنجح أمثلة التخصيص في الكويت التي استثمرت بكثافة لتطوير بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، لا منافس لها في الكويت والمنطقة.

ولفت الشركة إلى أن أكثر من 1500 شركة تتضمن ما يزيد عن 500 شركة صغيرة ومتوسطة تمارس أنشطتها الآن في مجمعات أجيليتي اللوجستية.

وقالت إن مجمعاتها اللوجستية الموفرة للطاقة آمنة ومحمية ومعززة بأحدث التقنيات وتدعمها منصة قوية لخدمة العملاء وخدمات الصيانة على مدار الساعة.

وأكدت أن حلولها المصممة خصيصاً للشركات تمكنها من الازدهار والنمو، مشددة على أنها تعظم من قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل، حيث نمت من شركة محلية مملوكة للقطاع العام، إلى مشغل ومستثمر عالمي للعديد من الشركات المتنوعة الأنشطة والمنتشرة في جميع قارات العالم، مضيفة إلى أنه ولنتيجة هذا الإزدهار نجحت بخلق مليارات الدولارات في قيمة حقوق المساهمين.

وأشارت الشركة إلى أنها عظمت وعلى المدى الطويل من قيمة حقوق 14,000 مساهم وفي مقدمتهم أكبر مساهميها (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ونشرت الشركة جدول مساهميها:

– 17,5 % القطاع العام

– 11,3 % مستثمرون أجانب

– 17,9 % صناديق ومحافظ وطنية

– 26,9 % شركات كويتية

– 22,0 % أفراد كويتيين «14 ألف مساهم كويتي منهم حوالي أربعة آلاف فوق سن التقاعد».

أجيليتي تدعم الكويت خلال الأزمات

حيث قدمت خدمات تخزين البضائع وتوزيعها مجاناً للحكومة والهلال الأحمر الكويتي خلال جائحة كوفيد-19.