اقتصاد

الاقتراض العام البريطاني يسجل مستوى قياسياً

منذ ساعتين
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أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستويات ‬‬لم يحققها في شهر نوفمبر من قبل منذ بدء تسجيل البيانات، حيث بلغ 22.017 مليار جنيه استرليني (26.77 مليار دولار)، ما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستبعاد البنوك الحكومية، 13 مليار جنيه استرليني في نوفمبر.

وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، من أبريل إلى نوفمبر، 105.4 مليار جنيه استرليني بزيادة 7.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2021.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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