«الداخلية»: ضبط شخصين بـ5 كيلو «كيميكال» و500 حبة مؤثرات عقلية

في اطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على متابعة الجهود الأمنية في ملاحقة وضبط مهربي وتجار المخدرات، بكافة انواعها وعلى تكثيف المتابعة الأمنية والميدانية لعمليات ترويج المواد المخدرة، ومكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة الخارجين عن القانون.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين غير كويتيين وبحوزتهما (5) كيلو من مادة الكيميكال المخدرة و(500) حبة من المؤثرات العقلية وعدد (3) ميزان حساس ومبلغ مالي (1500) دينار كويتي حصيلة البيع، ويقومان بتخزينها في جاخور بمنطقة السالمي.

وبمواجة المتهمين بالمضبوطات اقرا بأنها تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي وتم احالتهما الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتؤكد الإدارة ان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ترويج المواد المخدرة وكشف جميع طرق واساليب مروجي المواد المخدرة حمايةً للوطن من المخاطر التى تحيط به واستهداف مستقبل شبابه.