اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ 4 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.306 واستقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.324 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.27 في المئة إلى مستوى 0.372 دينار بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.329 دينار والين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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