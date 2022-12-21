الشمس تشرق على معابد الكرنك إيذاناً ببدء فصل الشتاء في مصر 

(كونا) – شهدت مصر صباح اليوم الأربعاء ظاهرة شروق الشمس على محور معابد (الكرنك) بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد والتي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام ايذانا ببدء فصل الشتاء رسميا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري في بيان له ان “الشمس أشرقت على محور المعابد في تمام الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا (بحسب التوقيت المحلي للعاصمة القاهرة) بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محاور المعابد حتى البوابة (البيلون) الرئيسية”.

وأضاف أن أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي حرصوا على التواجد أمام معابد (الكرنك) بالأقصر جنوبي البلاد منذ الصباح الباكر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة.

يذكر أن المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد (الكرنك) هو أول من قام برصد هذه الظاهرة حيث ثبت علميا أن المحور الأساسي لمعابد (الكرنك) موجه ناحية الشرق وأن شروق الشمس على المحور الرئيسي للمعابد دليل على بداية فصل الشتاء رسميا.