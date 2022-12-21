الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطوراً للدفاع الجوي

(قنا) – أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، وذلك في وقت يوشك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوصول إلى واشنطن.

وقال بلينكن، في بيان، إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى، وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي جرى تسليمها إلى الآن».

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، الأربعاء، تمهيدا للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لما أفاد مراسلنا.

وكان زيلينسكي وصل إلى قاعدة أندروز الجوية على متن طائرة عسكرية أميركية في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي إن سيجري في واشنطن سلسلة محادثات بشأن تعزيز صمود أوكرانيا وقدراتها الدفاعية.

وأضاف أنه قدم إلى واشنطن لتقديم الشكر للولايات المتحدة التي قدمت مليارات الدولارات والمساعدات العسكرية لكييف بعد الغزو الروسي.

ومع وصول زيلينسكي أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم 1.85 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

وقال الوزير أنتوني بلينكن في بيان إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن».

ويستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق اليوم الأربعاء في البيت الأبيض نظيره الأوكراني زيلينسكي الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 فبراير قبل أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي في زيارة تعد تاريخية.

وأعلنت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار في بيان أن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا «طالما اقتضت الضرورة».