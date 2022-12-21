بوتين: الغرب يسعى منذ عقود إلى تفتيت روسيا

(كونا) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاربعاء ان “حلف شمال الاطلسي (ناتو) يكرس عمليا غالبية مخزونه العسكري بكثافة ضد بلاده”.

واضاف بوتين خلال لقاء مع كبار القادة العسكريين بث على التلفزيون الروسي “اننا قادرون على تأمين كل ما يلزم للقوات المسلحة والعسكريين الروس” داعيا الى ضرورة تحديث القوات العسكرية الروسية بشكل شامل.

واوضح ان القوات الروسية ستحصل على منظومات صاروخية من طراز (يارس) فيما ستدخل منظومات صاروخية عصرية من طراز (سارمات) الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية في المستقبل القريب.

وبين بوتين ان “تطوير القدرات العسكرية في روسيا لن يكون على حساب اضعاف الاقتصاد الروسي” قائلا ان “السلطات الروسية لن تقوم بعسكرة البلاد والاقتصاد”.

وشدد بوتين على ضرورة معالجة المشاكل التي ظهرت خلال عملية التعبئة الجزئية والتحول الى “اعتماد نظام الرقمنة” في منظومة التعبئة العسكرية.

واتهم بوتين الغرب بانه “يسعى منذ عقود الى تفتيت روسيا” قائلا ان “لدى خصومنا الاستراتيجيين منذ زمن بعيد هدف يتمثل في اضعاف روسيا وتقسيمها”.

ووصف الرئيس الروسي التطورات الجارية في اوكرانيا بانها “مأساوية” موضحا ان “هذه المأساة لم تنجم عن سياسة روسيا بل تسبتت بها دول ثالثة”.

من جهته قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اللقاء ان “القوات الاوكرانية تكبدت خسائر كبيرة” مضيفا ان “القوات الروسية دمرت جزء كبيرا من الاسلحة والمعدات التي كانت متوفرة لدى اوكرانيا في بداية العملية العسكرية الخاصة هناك”.

واضاف ان “القوات الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على نظام القيادة والسيطرة العسكرية الاوكرانية ومنشآت المجتمع الصناعي العسكري هناك” مشيرا الى “انفاق 27 دولة 97 مليار دولار لتزويد اوكرانيا بالاسلحة”.

وكشف شويغو النقاب عن البدء بوضع منظومات صاروخية عصرية بحرية من طراز (تسيركون) في الخدمة العسكرية.