بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.19 نقطة 

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 24.19 نقطة ليبلغ مستوى 7205.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.33 في المئة.

وتم تداول 124.7 مليون سهم عبر 8072 صفقة نقدية بقيمة 34.5 مليون دينار (نحو 104.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30.5 نقطة ليبلغ مستوى 5585.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.54 في المئة من خلال تداول 62.3 مليون سهم عبر 2877 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار (نحو 21.8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 22.5 نقطة ليبلغ مستوى 7999.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة من خلال تداول 62.3 مليون سهم عبر 5195 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار (نحو 82.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 24.4 نقطة ليبلغ مستوى 5708.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 54.7 مليون سهم عبر 2278 صفقات نقدية بقيمة 6.6 مليون دينار (نحو 19.9 مليون دولار).

وكانت شركات (وثاق) و(الأنظمة) و(آلافكو) و(أعيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرجان) و(بنك وربة) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(كميفك) و(الإماراتية) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.