دوليات

رئيس أوكرانيا يزور واشنطن اليوم

منذ 26 دقيقة
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يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، فيما ستكون زيارة مفاجئة تتزامن مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة للبلاد تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية.

وستمثل هذه الزيارة أول رحلة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير من هذا العام.

وسيخاطب زيلينسكي الكونغرس الأميركي شخصياً بعد لقائه مع بايدن.

وحذّرت روسيا الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت. وقالت موسكو إن مثل الأسلحة الثقيلة الأخرى، ستصبح هذه الأسلحة «أهدافا مشروعة ذات أولوية» للقوات الروسية، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.

منذ 26 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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