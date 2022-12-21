صالح عاشور: تجهيز منفذ العبدلي لاستقبال الجماهير الراغبة بحضور «خليجي 25» 

طالب النائب صالح عاشور بالعمل على تجهيز منفذ العبدلي بصورة لائقة لاستقبال الجماهير الراغبة في العبور لحضور مباريات بطولة «خليجي 25» المقرر أن تستضيفها العراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وقال عاشور في تصريح عبر حسابه في تويتر «تبدأ بطولة كأس الخليج لكرة القدم في 6 يناير في جمهورية العراق الشقيق وتحديداً في مدينة البصرة أي بعد أسبوعين تقريباً، وبعد إلغاء العراق لشرط تأشيرات الدخول لحضور المباريات هناك أصبح واجباً على الحكومة تجهيز منفذ العبدلي بالشكل اللائق وعلى وجه السرعة لاستقبال الجماهير الراغبة بحضور البطولة من كافة دول الخليج لأن المسافة قريبة بين المنفذ ومدينة البصرة.

وأضاف «لا يخفى على الجميع بأن منفذ العبدلي يفتقر لأبسط ما يحتاجه المسافرون وسبق أن تحدثنا في هذا الخصوص، والآن ومع الحاجة الضرورية لتجهيزه يجب على الحكومة تجهيز مكان يتم فيه توفير سوق مركزي وخدمات عامة واستراحة للجماهير مجهزة بكافة ما يلزم بأقصى سرعة».