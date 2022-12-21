مجلس الأمة

صالح عاشور: تجهيز منفذ العبدلي لاستقبال الجماهير الراغبة بحضور «خليجي 25» 

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

طالب النائب صالح عاشور بالعمل على تجهيز منفذ العبدلي بصورة لائقة لاستقبال الجماهير الراغبة في العبور لحضور مباريات بطولة «خليجي 25» المقرر أن تستضيفها العراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وقال عاشور في تصريح عبر حسابه في تويتر «تبدأ بطولة كأس الخليج لكرة القدم في 6 يناير في جمهورية العراق الشقيق وتحديداً في مدينة البصرة أي بعد أسبوعين تقريباً، وبعد إلغاء العراق لشرط تأشيرات الدخول لحضور المباريات هناك أصبح واجباً على الحكومة تجهيز منفذ العبدلي بالشكل اللائق وعلى وجه السرعة لاستقبال الجماهير الراغبة بحضور البطولة من كافة دول الخليج لأن المسافة قريبة بين المنفذ ومدينة البصرة. 

وأضاف «لا يخفى على الجميع بأن منفذ العبدلي يفتقر لأبسط ما يحتاجه المسافرون وسبق أن تحدثنا في هذا الخصوص، والآن ومع الحاجة الضرورية لتجهيزه يجب على الحكومة تجهيز مكان يتم فيه توفير سوق مركزي وخدمات عامة واستراحة للجماهير مجهزة بكافة ما يلزم بأقصى سرعة».

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

المهّان يقترح إنشاء مستشفى لمنتسبي وزارة الداخلية وذويهم

نوفمبر 9, 2022

أمانة مجلس الأمة تتسلم صناديق اقتراع انتخابات «أمة 2022»

سبتمبر 30, 2022

المهّان: من غير المعقول أن تعمل الحكومة بميزانية أقرّتها حكومة سابقة بما فيها من مثالب

أكتوبر 25, 2022

النائب عيسى الكندري: افتتاح كأس العالم في قطر.. أبهر العيون تنظيماً وبهجةً وجمالاً

نوفمبر 21, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى