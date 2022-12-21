«كورونا» يرعب الصين مجدداً.. و«الصحة العالمية» تبدي قلقها

• المستشفيات تعاني من ضغوط كبيرة بسبب زيادة الإصابات ونقص الأدوية

• الولايات المتحدة تحذر بكين من التفشي وظهور متحورات جديدة

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن “قلقه البالغ” حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن “منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين”، وفقاً لـ «الحرة».

وأضاف “بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي أدخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة”.

وفرضت الصين منذ 2020، قيودا صحية صارمة باسم ما يُعرف بسياسة “صفر كوفيد” التي أتاحت حماية الأكثر تعرضا للخطر والذين لا يتم تطعيمهم.

لكن الحكومة أنهت معظم هذه الإجراءات في بداية ديسمبر وسط تزايد السخط بين السكان وانعكاسات كبيرة على الاقتصاد.

ومنذ ذلك الحين سجل ارتفاع هائل في عدد الإصابات مما أثار مخاوف من ارتفاع معدل الوفيات بين كبار السن الأكثر عرضة للخطر.

وتعاني المستشفيات من ضغوط كبيرة جراء طفرة الإصابات كما تواجه الصيدليات نقصا في الأدوية بعد قرار السلطات الصينية المفاجئ الشهر الماضي برفع غالبية تدابير الإغلاق والحجر ووقف الفحوص المكثفة، وهي إجراءات بقيت مطبقة لنحو ثلاثة أعوام.

وحذرت الولايات المتحدة من أن التفشي بات مصدر قلق في بقية أنحاء العالم، نظرا إلى إمكان ظهور تحولات فيروسية جديدة وحجم الاقتصاد الصيني.