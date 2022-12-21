«كي نت»: 741 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة 31 مليار دينار خلال العام الحالي

• تقليص أجهزة السحب الآلي بنسبة 24% نتيجة انخفاض الطلب على السحب النقدي

• تدشين تطبيق للتسهيل على العملاء بتحويل المبالغ بين الحسابات

(كونا) – أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أن عملياتها عبر قنواتها المختلفة للدفع بلغت قيمتها 31 مليار دينار كويتي (نحو 3ر102 مليار دولار) في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 بنمو سنوي نسبته 22 في المئة.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد العثمان في كلمة خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت اليوم الأربعاء إن العمليات عبر هذه القنوات ارتفعت السنة الماضية بنسبة 30 في المئة لتبلغ 741 مليون عملية.

وأضاف العثمان أن (كي نت) واصلت مواكبة تطورات الخدمات المصرفية إقليميا ودوليا إضافة إلى تطورها في مجال التحول الرقمي بتوفيرها البنية التحتية الموائمة لنظم المدفوعات ما يساعد على توفير المنتجات والخدمات للعملاء ذات الجودة والكفاءة العالية.

وأكد التزام الشركة بالعمل وفقا لاستراتيجيتها بالتركيز على الأنشطة الرئيسية وفتح آفاق جديدة للخدمات الالكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي في الكويت والبنوك العاملة فيها فضلا عن مواصلة التعاون مع الشركات المتخصصة في حلول التقنيات المالية الحديثة لتكون سباقة في مجال المدفوعات.

وأشار إلى أن الشركة وفي إطار دعمها للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التداولات النقدية قامت بتقليص عدد أجهزة السحب الآلي بنسبة 24 في المئة وذلك نتيجة انخفاض الطلب على المسحوبات النقدية.

وقال العثمان إن أجهزة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الخاصة بشركة (كي نت) شهدت نموا متزايدا إذ وصل عدد أجهزة نقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الكويت إلى 92 ألف جهاز موضحا أن الشركة نفذت 458 مليون عملية عبر أجهزة نقاط البيع بقيمة 13 مليار دينار (نحو 9ر42 مليار دولار).

وأوضح أنه فيما يخص عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية عبر بوابة الدفع الإلكتروني للشركة فقد بلغ عددها 207 ملايين عملية بقيمة 5ر14 مليار دينار (نحو 8ر47 مليار دولار) مشيرا إلى أن الشركة عززت علاقتها مع وزارة المالية في إطار التعاون المشترك بينهما في برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد).

وأكد أن العام 2022 شهد تطبيق خطة الحكومة لإنهاء التعاملات النقدية لبناء اقتصاد ناجح قائم على التعاملات الرقمية والنظام غير النقدي إذ تم فصل ما تبقى من أجهزة ذاتية لبيع الطوابع المالية والتي كانت تعمل بنظام النقد وأصبحت رسوم جميع معاملات وزارات الدولة المختلفة إلكترونيا سواء عبر تطبيق (اي ستامب) أو نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة عصام الخشنام في كلمة مماثلة إن الشركة أتمت كافة التجهيزات اللازمة لتدشين تطبيقها الشامل والذي تم تطويره لتسهيل الخدمات على العملاء بتحويل المبالغ بين الحسابات سواء كانت في البنك ذاته أو في بنوك أخرى.

وبين الخشنام أن هذه الخدمة ستكون الأولى في التطبيق من ضمن باقة خدمات متميزة يتم العمل على تطويرها لإضافتها خلال الفترة المقبلة.

وتأسست شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة (كي نت) عام 1992 وتعمل في مجال خدمات الدفع الإلكتروني بمشاركة البنوك المحلية القائمة للربط بين كافة أنظمة البنوك المحلية.