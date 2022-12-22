إضراب آلاف العاملين بخدمة الإسعاف في بريطانيا.. للمطالبة برفع الأجور

• اتحادات العمال تطالب بزيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم

• وضع الجيش في حالة تأهب للمساعدة في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها

شارك الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز الأربعاء في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب.

وقالت الحكومة إن الإضراب «المؤسف للغاية» سيؤدي إلى توافر عدد أقل من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه سيتم إعطاء أولوية للحالات الخطيرة التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية.

وصرح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي أن على المواطنين «تحكيم العقل»، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي في وقت تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل «ضغوطاً هائلة للغاية».

وتطالب اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم والذي ارتفع إلى 10.7 بالمئة على مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر.

وتم وضع الجيش في حالة تأهب للمساعدة في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إلا أن الجنود لن يكونوا مخولين بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها سائقو سيارات الإسعاف فيما يتعلق بالاستجابة وتقديم الرعاية السريرية.