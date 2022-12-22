دوليات

العراق.. تحذيرات من سيول بـ 5 محافظات غداً 

منذ 36 دقيقة
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حددت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الخميس، المناطق المتوقع تعرضها إلى سيول يوم غد بسبب شدة الأمطار، فيما دعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «البلاد تتاثر يوم غد بمنخفض جوي يتعمق بعد الظهر مصحوبا بأمطار غزيرة متوسطة الشدة وخاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية».

وأضاف، «نتوقع حدوث سيول في مناطق تابعة لمحافظات ديالى وميسان وواسط والبصرة والمثنى بسبب شدة الأمطار»، مشيرا إلى أن «أحد الوديان الواقع غرب مدينة عنه بمحافظة الأنبار تعرض إلى سيول اليوم».

ودعا الجابري إلى «أخذ الحيطة والحذر»، لافتا إلى أن «هذا المنخفض سيصاحبه انخفاض في درجات الحرارة».

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بتقرير نشرته، في وقت سابق من اليوم الخميس، استمرار تساقط الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. 

منذ 36 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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