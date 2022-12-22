الكرملين: الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة مع روسيا

رأى الكرملين الخميس، أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لم تظهر «أي نية للإصغاء إلى المخاوف الروسية»، معتبراً أن واشنطن تشن في أوكرانيا «حرباً غير مباشرة» على موسكو.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: «حتى الآن نلاحظ بأسف أن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس زيلينسكي لم يقولا أي شيء يمكن اعتباره نية محتملة للإصغاء إلى المخاوف الروسية». واعتبر أن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ «باتريوت»، وفقا لما تم إعلانه خلال زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس الأربعاء، لن يساهم في تسوية الصراع بين موسكو وكييف كما أنه لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها.

وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف قال بيسكوف «لم تُسمع أي كلمة تحذر زيلينسكي من مواصلة قصف مبان سكنية في بلدات وقرى منطقة دونباس، ولم تصدر دعوات حقيقة من أجل السلام».

ورأى أن «هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل حربا غير مباشرة على روسيا حتى آخر أوكراني».