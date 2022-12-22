بريطانيا تحذر المسافرين القادمين إليها من تبعات إضراب موظفي هيئة الحدود

(كونا) – حذرت بريطانيا اليوم الخميس المسافرين القادمين إليها من تعطل مرورهم عبر مختلف المنافذ الحدودية بسبب إضراب موظفي هيئة الحدود الذي يبدأ يوم غد الجمعة ويستمر ثمانية أيام.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي انه يتعين على القادمين توقع وجود طوابير طويلة من المسافرين لا سيما في المطارات الكبرى مشيرة إلى أن عليهم التأكد من سريان رحلاتهم قبل مباشرة اجراءات السفر من وجهاتهم الرئيسة.

واوضحت ان البوابات الحدودية الالكترونية ذات الاستخدام الذاتي ستظل قيد الخدمة بشكل طبيعي لأجل تسهيل اجراءات المرور وعلى حاملي الجوازات المسموح لهم باستخدامها اللجوء اليها كأسرع طريقة للمرور.

واكدت انها حشدت الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية لتعويض موظفي هيئة الحدود المضربين بهدف ضمان سلاسة حركة السفر في هذه الفترة الاستثنائية من العام والمتزامنة مع احتفالات أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة.

وعلى صعيد متصل كشفت وزارة النقل البريطانية عن المطارات التي ستكون الاكثر تأثرا من ضراب موظفي هيئة الحدود ويأتي في مقدمتها مطار (هيثرو) غربي لندن إضافة الى مطارات (غاتويك) جنوبي لندن و(مانشستر) و(بيرمنغهام) و(كارديف) و(غلاسكو).

يذكر ان بريطانيا لديها اتفاقيات مع عدة دول تسمح لمواطنيها باستخدام البوابات الحدودية الالكترونية ومن ضمنها دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وكندا واليابان وسنغافورة ونيوزيلندا إضافة الى استراليا وكوريا الجنوبية.