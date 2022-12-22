دوليات

تركيا: منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة قرار «غير مسلم ولا إنساني»

منذ 27 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

(أ ف ب) – رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات بقرار من حركة طالبان “ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا”. 

وأكد الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي “هذا المنع ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا. نرفض هذا المنع ولا نعتبره عادلا. نأمل بمشيئة الله، أن يتخلوا عن هذا القرار”.

وسأل تشاوش أوغلو “كيف يؤذي تعلم النساء البشرية؟”.

وأعلنت حكومة طالبان الثلاثاء أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الإناث المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

وتعد تركيا هي البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي أبقى على سفارته مفتوحة في كابول منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021.

منذ 27 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

واشنطن ترسل مساعدة عسكرية إضافية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أكتوبر 15, 2022

الصين تسجل 34980 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

منذ 3 أسابيع

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب تركيا.. وإصابة 46 شخصاً

منذ 4 أسابيع

الصين تسجل 24435 إصابة جديدة بـ«كورونا»

نوفمبر 20, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى