توقعات بملايين الإصابات و5 آلاف وفاة يومياً في الصين جراء «كورونا»

(رويترز) – توقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة بـ«كوفيد – 19» وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يومياً، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفشٍ للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقد يسوء الوضع في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 4.‏1 مليار نسمة.

وقالت شركة «إيرفينيتي» لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 7.‏3 مليون نسمة في يناير المقبل.

وقدرت الشركة أنه سوف يكون على الأرجح هناك موجة أخرى من الإصابات من شأنها أن تدفع الذروة اليومية إلى 2.‏4 مليون إصابة في مارس .

وسجلت الصين رسمياً 2966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ«كوفيد – 19» أمس الأربعاء، كما كان هناك أقل من عشر وفيات بـ«كوفيد» منذ بداية ديسمبر .

لكن هذا يتناقض مع مجموعة كبيرة متنامية مع التقارير تفيد بأن المستشفيات ممتلئة عن آخرها بالمرضى، كما تشهد محارق الجثث ضغطاً أكبر من طاقتها.