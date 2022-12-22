مجلس الأمة

جنان بوشهري تسأل الشيتان عن تقرير يتطرق لأوجه فساد في قطاع شبكات النقل بالكهرباء

منذ 3 ساعات
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• طالبت بصورة ضوئية من إفادة وزير الكهرباء بشأن التقرير المقدم لرئيس الوزراء

وجّهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن تقرير يتطرق إلى أوجه فساد في قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من التقرير الموجه إلى سمو الشيخ أحمد النواف الصباح رئيس مجلس الوزراء من السيد م. أحمد نوري بوحمدي القناعي والمتضمن تقريرا يتطرق إلى أوجه الفساد في قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

2- صورة ضوئية من إفادة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن التقرير المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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