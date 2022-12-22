مجلس الأمة

عاشور يقترح تدريس «مهارات الحياة الأسرية» لتقليل نسب الطلاق

منذ 3 ساعات
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أعلن النائب صالح عاشور عن تدقمه باقتراح برغبة بإدراج مادة جديدة في المرحلة الثانوية تحت مسمى (مهارات الحياة الأسرية) لتنشئة جيل يهتم بتماسك الأسرة ولمعرفة حقوق وواجبات الزواج ولتقليل نسب الطلاق.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
نظراً لارتفاع نسبة الطلاق في البلاد إلى ما يقارب 48% من إجمالي الزيجات، ما يشكل خطراً على كيان الأسرة الكويتية وتماسك المجتمع الكويتي، وقد نص الدستور الكويتي في المادة التاسعة على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة “.
 
ولتعزيز وغرس القيم الدينية والآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة في نفوس الشباب الكويتي، ولتخريج أجيال قادرة على تكوين أسرة متماسكة وقادرة على تحمل المسؤولية، ما يساهم بالحد من تقليل نسب الطلاق المرتفعة داخل الكويت، وحيث تهتم مؤسسات التربية والتعليم في دول العالم بتعزيز قيم مجتمعاتها في مناهج التعليم، وتسعى من خلال نشاطاتها إلى بناء شخصية الإنسان على أساس متين من الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الإيجابية، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
 
قيام وزارة التربية بإدراج مادة جديدة ومنهج جديد تحت مسمى ( مهارات الحياة الأسرية ) في المرحلة الثانوية ، لتنشئة الفتيان والفتيات على أهمية تماسك الأسرة وحقوق وواجبات الزوج والزوجة ومدى كراهية الطلاق وعواقبه القانونية والاجتماعية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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