نواب سابقون وسياسيون: القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية شأن شعبي وبرلماني وليست شأناً حكومياً 

• على الأعضاء الرافعين راية الاصلاح السياسي الدفع بالقوانين بعيداً عن التأجيل والمماطلة باسم التعاون بين السلطتين

أصدر عدد من النواب والسابقين وسياسيين بياناً أكدوا فيه أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية شأن شعبي وبرلماني وليست شأنا حكومياً حتى تستخدم الحكومة حقها اللائحي في تأجيلها ، وفيما يلي نص البيان:

انطلاقاً من خطاب (العهد الجديد) لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في 2022/6/22 الذي تلاه نيابة عنه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله اللذان باشرا عهدهما بخطوات جادة لتحقيق الإصلاح الشامل التمسها الشعب الكويتي المخلص وتفاعل معها بجدية منقطعة النظير ما أسفر عن تفاعله وصول نخبة من ممثلينا السياسيين الذين تبنوا طريق الإصلاح السياسي.

إن ماجرى في جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء 2022/12/21 من طلب مجلس الوزراء تأجيل النظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع المعني بقانون المفوضية العليا للانتخابات والذي ترتب عليه تأجيل مناقشة قانون القوائم النسبية المدرج على جدول الأعمال مما لا ينسجم مع ما انتهجته حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف في بداية تحمله لمسؤولية إدارة الدولة، إذ أن تصحيح مسار المشهد السياسي لم يطرح للاستهلاك الإعلامي والسياسي والانتخابي بل هو غاية التمس ضرورتها العهد الجديد وبذل فيها مساعيه على أمل أن يعاونه في تحقيقها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية كونها غاية تتعلق بمصالح البلد وأمنه المستدامين من غير المقبول تأجيلها! كما أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية هي شأن شعبي وبرلماني وليست شأناً حكومياً حتى تستخدم الحكومة حقها اللائحي في التأجيل.

إن على أعضاء مجلس الأمة الرافعين لرايات الإصلاح السياسي مسؤولية وطنية عظمى في الدفع بقوانين الإصلاح السياسي لتكون أولى الأولويات التشريعية بعيداً عن التأجيل والمماطلة والتسويف باسم التعاون بين السلطتين، وهذا أقل الواجبات منهم للالتزام بوعودهم الانتخابية ولمنع أي تردد حكومي في مسيرة الإصلاح أو ردة تعيدنا للمربع الأول وأساليب النهج السابق الذي استمرأ العبث في النظام الانتخابي لضمان السيطرة على مخرجاته والتحكم في أداء أعضاء مجلس الأمة.

ختاماً نثمن الحملة الوطنية الشبابية #الإصلاح_السياسي أولوية والشباب المتبني لها،والتي انطلقت منذ المجلس الماضي باسم #نبيها_نزيهة، وسنكون داعمين لها حتى تحقق أولوياتنا السياسية المشروعة. مؤكدين أن الإصلاح السياسي هو بوابة كل الإصلاحات ومدخلا مهماً لمعالجة كل المشكلات.

‎٠‏ مسلم البراك – صالح الملا – د. جمعان الحربش – عبدالرحمن العنجري – سالم النملان- عبدالله حسين الرومي – د.عروب الرفاعي – بندر الخيران – خالد الطاحوس – د. سعاد المعجل