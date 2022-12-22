ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

(كونا) – أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعد أحد ممكنات تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي.

وأكد الأمير محمد بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) تطلعاته إلى تحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة لخمسة أعوام قادمة وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين “.

وذكرت الوكالة انه من أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع فقد ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية هي توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها مبينة انه تحقيقا لهذه الركائز فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكا أساسيا لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأشارت الى انه انطلاقا من أهمية توليد الملكية الفكرية واستنادا لما تمتلكه المملكة من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية جاء توليد الملكية الفكرية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتهدف المملكة من خلال هذه الركيزة إلى تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.

ولفتت الى انه لاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون إحدى الركائز المهمة في هذه الاستراتيجية وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

وقالت انه للمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها واستنادا لاستثمارات المملكة في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل (ذا لاين) و(نيوم) وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.

وبينت الوكالة انه من أجل ضمان إدارة فاعلة للابداعات البشرية فقد جاءت إدارة الملكية الفكرية كإحدى الركائز للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها.

وذكرت انه سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.

وقالت الوكالة إن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد داعما لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل السعودية وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.