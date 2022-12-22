9 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم 

تعقد 9 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، الشكاوى أرقام (10-97-115-170-173/21-216-624-61-85-106-120148-151-156-166-137/22-185-198-206-209-210-226-258-320-533-542).

ويحضر الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة.

وتناقش لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي موضوع الأمن الغذائي بحضور ممثلين عن الاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد منتجي الألبان الطازجة والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والاتحاد الكويتي للأغذية والاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية.

وتعقد لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الرؤية الحكومية لإصلاح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنظر اللجنة كذلك بند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في الهيئة العامة للغذاء والآثار المترتبة، بحضور وزير الصحة والمختصين من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وتجتمع لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، لمناقشة آلية عمل اللجنة وما يستجد من أعمال.

وتعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً لمناقشة قضايا المال العام ومناقشة تقرير نزاهة ورسالة النائب عبد الله المضف، وما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية آلية عمل اللجنة، وما يستجد من أعمال.

وتبحث لجنة شؤون المرأة والأسرة تكليف اللجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم، والمشار إليها في البند الرابع من نص الرسالة الواردة للمجلس.

ويحضر الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة وممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحديد أولوياتها وما يستجد من أعمال.