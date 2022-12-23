إلغاء 4400 رحلة جوية وتأجيل 8450 رحلة جرّاء العاصفة الشتوية في الولايات المتحدة

(رويترز) – ألغت شركات طيران أميركية أكثر من 4400 رحلة جوية، أمس الخميس واليوم الجمعة، وسط عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة تزامنا مع بداية موسم السفر في العطلات الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

ووفقا لموقع «فلايت أوير» لتتبع حركة الطائرات تقرر إلغاء أكثر من 2350 رحلة جوية بالولايات المتحدة أمس الخميس و2120 رحلة أخرى اليوم الجمعة، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية الخاصة بالركاب رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات.

وتأجلت 8450 رحلة أخرى، تشمل أكثر من ثلث الرحلات التي تسيرها شركات أميركان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أن العاصفة الشتوية تسببت في هبوب عاصفة ثلجية بالغرب الأوسط، مع توقع اضطرابات كبيرة في السفر في شيكاغو وديترويت ومنيابوليس سانت بول.

وتأثر موسم العام الماضي بتفشي «كوفيد-19» بين العاملين مما أجبر شركات طيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية. وأعلنت شركات طيران أميركية أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.