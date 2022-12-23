البنك الدولي يمنح مصر 500 مليون دولار لدعم محدودي الدخل

(كونا) – أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الجمعة موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.

وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان أن التمويل لدعم الاجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلا في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها عن المواطنين المستحقين للدعم النقدي.

وأوضح البيان أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك في مشروع الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلا.

واضاف ان البرنامج الجديد يعد جزءا من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الحالي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي بلغت قيمتها 7ر13 مليار دولار من بينها 1ر11 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 4ر2 مليار دولار دعما للموازنة العامة للدولة و6ر2 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.

يذكر أن مجموعة البنك الدولي تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك 14 مشروعا بقيمة 8ر6 مليارات دولار إلى جانب 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات.