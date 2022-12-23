السعودية.. سيول تغرق طرقاً رئيسية في مكة وتجرف عشرات المركبات

شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، سيولاً أغرقت شوارع رئيسية بالمدينة وجرفت عشرات المركبات، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر” آثار السيول التي أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في طريقها وتراكمت بعضها فوق بعض، وتجمع عشرات المواطنين حولها.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى أمطاراً غزيرة تهطل على المعتمرين وهم يؤدون الطواف حول الكعبة في الحرم المكي.

وفي بيان له مساء أمس الخميس، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى عدم مغادرة المنازل حفاظاً على السلامة وحتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وحذر المركز من الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار.

كما رفعت إمارة منطقة مكة المكرمة درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

ودعا مطار الملك عبد العزيز في جدة (إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة) المسافرين إلى التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار، للاستفسار عن رحلاتهم بسبب الطقس.

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة رفع، أمس الخميس، درجة الإنذار على محافظة جدة، إلى تحذير، متوقعاً عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.