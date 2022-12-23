اقتصاد

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً عند 18.7 مقابل الدولار

منذ 48 دقيقة
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(رويترز) – تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 بالمئة، على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.

وانخفضت الليرة 44 بالمئة في 2021، لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية، بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.

وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس، على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى تسعة بالمئة على الرغم من اقتراب التضخم من 85 بالمئة.

منذ 48 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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