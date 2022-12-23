دوليات

الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها لدور قطر في الإفراج عن أميركيين بأفغانستان

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – أعرب مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن تقدير بلاده العميق لدولة قطر ومساعدتها في تأمين إطلاق سراح جنديين أمريكيين احتجزتهما حركة (طالبان) في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مساء امس الخميس بين سوليفان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني حيث أعرب الجانبان عن “قلقهما الشديد إزاء الحظر غير المقبول الذي تفرضه (طالبان) على التحاق النساء بالجامعة”.

وأضاف البيان ان سوليفان انتهز الفرصة لتهنئة قطر باستضافتها الناجحة لكأس العالم (مونديال قطر 2022). 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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