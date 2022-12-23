دوليات

بايدن يوقع ميزانية الدفاع الأمريكية بـ 858 مليار دولار

منذ 3 ساعات
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(وام) – وقَع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار .

وقال بايدن في بيان إن قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي وقعه اليوم و تبلغ قيمته 858 مليار دولار ويغطي السنة المالية 2023 ، يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.

وحسب بيان الرئيس الأمريكي يتضمن القانون اعتمادات السنة المالية (2023) لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارات الطاقة والخارجية والأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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