رئيسة الوزراء الإيطالية تتفقد قوات بلادها في العراق: نولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتنا ببغداد

(كونا) – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة إن إيطاليا تولي اهتماما خاصا لعلاقاتها بالعراق كعامل مهم في استقرار المنطقة.

وخلال لقائها في أربيل برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أبدت ميلوني دعم إيطاليا للحوار كوسيلة لحل الخلافات بين كردستان والحكومة العراقية وذلك بحسب بيان أصدرته رئاسة الإقليم.

وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستوسع دعمها لكردستان العراق في عدة مجالات أبرزها محاربة «الإرهاب».

من جانبه أعرب رئيس إقليم كردستان العراق عن شكره لإيطاليا على دعمها العسكري والسياسي والإنساني لبغداد وأربيل في محاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

واتفق الجانبان على أن (داعش) لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا وأكدا أهمية استمرار الدعم الدولي للقضاء تماما على هذا التنظيم المتطرف.

وخلال زيارتها لكردستان تفقدت ميلوني القوات الإيطالية العاملة في الإقليم ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش).

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني قالت ميلوني «أردت تأكيد دعم قواتنا المنتشرة في إقليم كردستان في هذه الأيام» (فترة الأعياد).

وأضافت «يمكننا تنمية العلاقات أمنيا وتوسيعها في الكثير من المجالات منها الزراعة والطاقة».

من جانبه أكد برزاني أهمية زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لكردستان وتفقدها القوات الإيطالية في الإقليم وقال إنه دعم كبير ودليل على عمق الصداقة التي تربط إيطاليا بالعراق.

ووصلت ميلوني إلى أربيل قادمة من بغداد ضمن زيارتها للعراق التي تعد الأولى لها خارج أوروبا.

ووفقا للتحالف الدولي ضد (داعش) تشارك إيطاليا ب 900 جندي ومستشار في كردستان والعراق كما تشارك في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة والشرطة بالإقليم.