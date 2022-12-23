فرنسا.. متظاهرون أكراد يقطعون عددا من الطرق وسط باريس

(وكالات) – قطع متظاهرون أكراد عددا من الطرق وسط باريس، فيما دفعت الشرطة الفرنسية بتعزيزات أمنية إلى وسط باريس مع تصاعد المواجهات مع المتظاهرين الأكراد.

وأصيب أحد عناصر الأمن الفرنسي، الجمعة، خلال اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد وسط باريس.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الأكراد في باريس.

فيما قال وزير الداخلية الفرنسي، إن حادث باريس تصرف فردي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد ذكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه سيتوجه إلى موقع إطلاق نار مميت في باريس، مضيفا أنه يقدم التعازي لأقرباء الضحايا.