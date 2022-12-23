دوليات

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق

منذ ساعتين
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(أ ف ب) – أطلقت كوريا الشمالية “صاروخا بالستيا غير محدد” الجمعة، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. 

وصرّحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق” المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وتندرج هذه العملية الجديدة في سياق عدد قياسي من تجارب الأسلحة أجريت في خلال سنة، كان آخرها إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات الأكثر تقدما في نوفمبر.

وفي فترة سابقة من الأسبوع، صرّحت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون أن الشمال يتمتّع بتقنيات متقدمة لالتقاط صور جوية بواسطة قمر تجسّس صناعي.

وتحذّر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن بيونغ يانغ تستعدّ لإجراء تجربتها النووية السابعة.

ونظّم البلدان الثلاثاء مناورات جوية مشتركة مع نشر القاذفة الأميركية الإستراتيجية “بي-52 اتش” في الأرخبيل الكوري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.

وكانت هذه القاذفة الثقيلة البعيدة المدى جزءا من تدريب شمل أحدث المقاتلات الأميركية والكورية الجنوبية وبينها اف-22 واف-35.

وأتت عملية الجمعة بعد بضع ساعات من إعلان البيت الأبيض أن بيونع يانغ سلّمت أسلحة للمجموعة الروسية شبه العسكرية “فاغنر”.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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