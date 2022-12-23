ماسك: لن أبيع أسهماً في «Tesla» لمدة عامين 

صرح الملياردير إيلون ماسك بأنه لن يبيع أسهماً إضافية في شركته Tesla خلال العامين المقبلين.

وأضاف ماسك في تصريحات الخميس الثاني والعشرين من ديسمبر: لن أبيع أسهماً لمدة عامين من الآن.. بالتأكيد لن أبيع أسهماً العام المقبل تحت أي ظرف من الظروف وربما العام التالي له أيضاً، وفقاً لـ «CNBC عربية»

وكان ماسك قدم وعوداً سابقاً بأنه لن يبيع أسهماً في شركة السيارات الكهربائية قبل بيعها لاحقاً.

وعلى مدار 14 شهراً، باع ماسك أسهماً في Tesla بقيمة 40 مليار دولار.

وعانى سهم Tesla مع خسائر حادة العام الجاري إذ انخفض 64%، قبل أن تهبط القيمة السوقية للشركة دون مستويات 400 مليار دولار أمس الخميس.

وواجه ماسك اتهامات بأنه السبب في خسائر سهم الشركة بسبب انشغاله بـ Twitter التي استحوذ عليها مؤخراً.

ومع ذلك يلقي ماسك باللوم على ظروف الاقتصاد الكلي وسياسة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفدرالي في انخفاض السهم.

ويتوقع ماسك أن يعاني الاقتصاد من ركود خطير العام المقبل، وأن يكون الطلب على المنتجات باهظة الثمن أقل.