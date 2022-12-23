اقتصاد

ماسك: لن أبيع أسهماً في «Tesla» لمدة عامين 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

صرح الملياردير إيلون ماسك بأنه لن يبيع أسهماً إضافية في شركته Tesla خلال العامين المقبلين.

وأضاف ماسك في تصريحات الخميس الثاني والعشرين من ديسمبر: لن أبيع أسهماً لمدة عامين من الآن.. بالتأكيد لن أبيع أسهماً العام المقبل تحت أي ظرف من الظروف وربما العام التالي له أيضاً، وفقاً لـ «CNBC عربية»

وكان ماسك قدم وعوداً سابقاً بأنه لن يبيع أسهماً في شركة السيارات الكهربائية قبل بيعها لاحقاً.

وعلى مدار 14 شهراً، باع ماسك أسهماً في Tesla بقيمة 40 مليار دولار.

وعانى سهم Tesla مع خسائر حادة العام الجاري إذ انخفض 64%، قبل أن تهبط القيمة السوقية للشركة دون مستويات 400 مليار دولار أمس الخميس.

وواجه ماسك اتهامات بأنه السبب في خسائر سهم الشركة بسبب انشغاله بـ Twitter التي استحوذ عليها مؤخراً.

ومع ذلك يلقي ماسك باللوم على ظروف الاقتصاد الكلي وسياسة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفدرالي في انخفاض السهم.

ويتوقع ماسك أن يعاني الاقتصاد من ركود خطير العام المقبل، وأن يكون الطلب على المنتجات باهظة الثمن أقل.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

المركزي الأوروبي: العملات المشفرة «فقّاعة جيل»

منذ أسبوعين

«بيتك» يقرع جرس بدء تداول أسهمه في بورصة البحرين

أكتوبر 6, 2022

«المركزي»: ارتفاع عرض النقد 0.4 بالمئة مسجلاً 37.8 مليار دينار في أكتوبر الماضي

منذ 3 أسابيع

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية 17.7 % خلال يوليو

سبتمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى