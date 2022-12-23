مصرع شرطي وإصابة 4 في هجوم انتحاري بإسلام آباد 

(كونا) – لقي شرطي مصرعه وأصيب أربعة اخرون بجروح اثر انفجار سيارة عند نقطة تفتيش امنية اليوم الجمعة في العاصمة اسلام اباد.

وقال نائب المفتش العام للشرطة الباكستانية سهيل ظفر في تصريح لوسائل الإعلام ان “عناصر الشرطة رصدوا سيارة مريبة على متنها رجل وامرأة وسعى ضباط الشرطة لتفتيشها لكنها لم تتوقف وقام احد ركابها بتفجيرها عندما طاردتها الشرطة ما ادى الى مقتل شرطي واصابة اربعة اخرين”.

وأكد ان القوات الامنية قامت بمحاصرة المنطقة وبدء التحقيق في الحادثة بعد ما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى حكومي مشيدا بدور ضباط الشرطة في مثل هذه الحوادث.

ويأتي هذا الانفجار في وقت زادت شرطة اسلام اباد عمليات التفتيش الأمنية بسبب عودة موجة الإرهاب بخطى واسعة مرة اخرى الى اقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) والتي أسفرت عن مقتل العديد من أفراد الأمن في الأيام الماضية.