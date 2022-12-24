إعادة محاكمة لمتّهمَين يواجهان الإعدام على خلفية الاحتجاجات في إيران

(أ ف ب) – أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة اثنين من المتهمين الذين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت السلطة القضائية السبت.

وأورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدّم من قبل كل من مغنّي “الراب” الكردي سامان صيدي (ياسين) ومحمد قبادلو اللذين كانا يحاكمان على خلفية ضلوعهما في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبذلك ارتفع الى ثلاثة أشخاص، عدد من يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ”أعمال شغب” على خلفية التظاهرات تأمر المحكمة العليا بإعادة محاكمتهم.

وأورد موقع ميزان أن المحكمة العليا وافقت على طلب الاستئناف المقدّم من صيدي وقبادلو “ضد الحكم الصادر (بحقّهما) من المحكمة الثورية”.

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت عن صدور حكم بإعدامهما.

من جهته، لم يحدد ميزان أونلاين الأحكام، الا أنه أكد أن المتهّمَين يواجهان تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن قبادلو كان يُحاكَم بتهمة “الإفساد في الأرض” بسبب “مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين”، في حين أن ياسين كان يواجه تهمة “الحرابة”.

وأشارت منظمات حقوقية خارج إيران الى أن صيدي متهّم من قبل القضاء بإطلاق النار من مسدّس حربي خلال الاحتجاجات.

وأتى الإعلان عن إعادة محاكمة قبادلو وياسين بعد تأكيد ميزان الأربعاء أن المحكمة العليا أمرت بإجراء مماثل بحق ماهان صدرات المحكوم بالإعدام.