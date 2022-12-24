إيران ترحّب بمقترح لإجراء محادثات مع مصر.. بوساطة عراقية

• عبداللهيان: المحادثات على المستويين الأمني ​​والسياسي في البداية

• رئيس وزراء العراق سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة

أبدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ترحيبه بمقترح لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبدء حوار مع مصر بوساطة عراقية لتحسين العلاقات معها.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية الإيراني مع وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت.

وقال عبد اللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اقترح خلال لقائي معه على هامش مؤتمر بغداد 2 في الأردن، بدء محادثات مع مصر لتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة».

وأضاف «وأنا رحّبت بفكرته»، لافتاً أن المحادثات على المستويين الأمني ​​والسياسي في البداية، وفقاً للاقتراح العراقي.

وأوضح أن «السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة».

وتابع «سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشياً مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون».

يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر رداً علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.

وتعمقت الخلافات بين البلدين إثر قرار الرئيس الراحل أنور السادات في فبراير1980 استضافة شاه إيران محمد رضا بهلوي.

وبقى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدرجة بعثة رعاية مصالح.

وقد كانت هناك بعد ذلك جهود من قبل الطرفين لعودة العلاقات والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف.

وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد القاهرة في فبراير 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.