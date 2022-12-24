دوليات

الصين تعبّر عن معارضتها التامة لقانون الدفاع الأميركي

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

عبّرت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت عن «استيائها القوي ومعارضتها التامة» لقانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن أمس.

ويجيز القانون إنفاقاً عسكرياً قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان، وقالت الصين إنه يشمل بنوداً «تحدث ضرراً خطيراً للسلام والاستقرار في مضيق تايوان».

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد أبداً اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

كما شمل القانون أيضاً تعديلاً يقيد مشتريات الحكومات الأميركية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية، وورد في بيان الوزارة «القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين، وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين».

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

أكتوبر 26, 2022

دراسة جديدة تكشف أثر إغلاقات كورونا على أدمغة المراهقين 

منذ 3 أسابيع

ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان إلى 13 قتيلاً

سبتمبر 16, 2022

بوتين: روسيا لا تريد تدمير الدولة الأوكرانية

أكتوبر 14, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى