تراجع القيمة السوقية لأسهم «تسلا» بنحو 85 مليار دولار خلال أسبوع

• هبط بنحو 18% هذا الأسبوع.. وسط مخاوف المستثمرين حول مستقبل الشركة

• سهم الشركة أنهى جلسة الجمعة عند أقل مستوى في أكثر من عامين

• إيلون ماسك: لن أبيع المزيد من أسهم الشركة خلال العامين المقبلين

تكبّدت أسهم شركة «تسلا» أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 لتفقد 85 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين حول مستقبل الشركة.

وأنهى سهم شركة السيارات الكهربائية جلسة الجمعة الثالث والعشرين من ديسمبر عند أقل مستوى في أكثر من عامين لتهبط القيمة السوقية دون 400 مليار دولار.

وتراجع سهم الشركة بنحو 18% هذا الأسبوع.

وكانت القيمة السوقية لـ Tesla عند 1.2 تريليون دولار مطلع العام الجاري، ويعادل التراجع في القيمة السوقية بنحو 800 مليار دولار إجمالي قيمة أكثر من 80 شركة من صغار الشركات داخل مؤشر S&P500.

وتراجعت قيمة Tesla هذا الأسبوع دون قيمة شركة ExxonMobil.

وكان سهم الشركة هبط بنحو 9% الخميس بعدما كشفت عن خطة لتقديم خصم بقيمة 7500 دولار لعملائها في أميركا عن اثنين من موديلات سياراتها.

وبعد تلك التراجعات صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ «تسلا» بأنه لن يبيع المزيد من أسهم الشركة خلال العامين المقبلين.

وكان ماسك باع أسهماً بقيمة 40 مليار دولار في الشركة خلال آخر 14 شهراً.