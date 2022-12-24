طالبان تمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية

(أ ف ب) – أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة بعد «شكاوى» بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.

وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» «وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة».

وأكد ناطق باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

وقررت حركة طالبان، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم «أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر».

وبرر وزير التعليم العالي في طالبان منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان، بأنهن «لا يحترمن قواعد اللباس»، في الوقت الذي شجب فيه وزراء خارجية مجموعة السبع الإجراءات المتخذة ضد النساء معتبرين أنها يمكن أن تعد «جريمة ضد الإنسانية».