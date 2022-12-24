«واشنطن بوست»: أوكرانيا تستهلك إنتاج شهر من الذخيرة خلال يومين

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهلكت في خلال يومين قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهراً كاملاً، في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الضابطة في الجيش الأميركي كريستين ورموت، قولها: «على الرغم من التخطيط لزيادة الإنتاج، يمكن للصناعة الدفاعية الأميركية حالياً إنتاج نحو 17 ألف قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم شهرياً».

ووفقاً لمسؤولين دفاعيين أميركيين، أنفقت القوات الأوكرانية هذه الكمية من الإنتاج في يومين فقط من القصف.

وتستخدم القوات الأوكرانية بشكل مكثف المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفق الصحيفة.

ويشار إلى أن واشنطن ودول حلف «الناتو»، زودت القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع من طراز PZH 2000 الألمانية، و«كراب» البولندية، و«سيزار» الفرنسية، وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمترا.

وأفادت شبكة CNN في نوفمبر، نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين، بأن مخزونات الولايات المتحدة، من بعض أنظمة الأسلحة العالية التقنية والذخيرة المخصصة للإمدادات لأوكرانيا، آخذة في النفاد.

وأعلنت مصادر قبل أيام، أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية، تتضمن في الحزمة قذائف لمنظومة «هيمارس» الصاروخية التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن»، وذخيرة من عيار 155 مليمترا، وعربات عسكرية من طراز «هامفي»، ومولدات كهربائية.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عن مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، وقال بايدن، إن «الحزمة ستتضمن منظومات باتريوت»، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل دعم كييف بالأسلحة.

وأعلن بايدن نيته التوقيع على قانون يوفر لأوكرانيا دعماً بـ45 مليار دولار، مضيفاً رغم ذلك أن بلاده «تدعم في الوقت ذاته خيار السلام في أوكرانيا».